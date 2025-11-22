Биатлонисты ХМАО поборются за миллион рублей на международном турнире

В программе турнира — масс-старт и смешанная эстафета.
Сборная Югры 22 ноября в составе четырех спортсменов примет участие в открытии биатлонного сезона в Ханты-Мансийске. Призовой фонд гонок составляет миллион рублей. Об этом сообщает телеканал «Югра» в telegram-канале.
«В окружной столице стартует биатлонный сезон. Начнется с международной лиги клубного биатлона. Победители гонок получат один миллион рублей», — пишут в посте.
Биатлонисты выступают не за регионы, а за команды, сформированные по их собственному выбору. В программе турнира — масс-старт и смешанная эстафета.
В составе сборной ХМАО на этих стартах выступят Виктория Метеля, Екатерина Мошкова, Алексей Вагин и капитан команды Никита Поршнев. Как отмечается, квартет обладает большим опытом, что дает ему шансы на успех как в личном, так и в командном зачете.
