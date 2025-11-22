Биатлонисты ХМАО поборются за миллион рублей на международном турнире

В составе сборной ХМАО на этих стартах выступят Виктория Метеля, Екатерина Мошкова, Алексей Вагин и капитан команды Никита Поршнев. Как отмечается, квартет обладает большим опытом, что дает ему шансы на успех как в личном, так и в командном зачете.