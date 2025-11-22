Ричмонд
Соловьев: Зеленский и Ермак отписались друг от друга в Instagram*

Украинский лидер Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак отменили подписки на аккаунты друг друга в Instagram*. Об этом в пятницу, 21 ноября, рассказал журналист Владимир Соловьев.

— Ермак и Зеленский отписались друг от друга в Instagram, — уточнил он в своем Telegram-канале.

После Соловьев пошутил, что вскоре политики удалят свои переписки, а также ограничат доступ друг другу к своим аккаунтам в Telegram.

20 ноября в Верховной раде зарегистрировали постановление об увольнении экс-министра обороны Рустема Умерова и Андрея Ермака. Инициатором выступила партия «Европейская солидарность».

Бывший премьер-министр страны Николай Азаров утверждает, что все коррупционные схемы на Украине возглавлялись лично президентом Зеленским и главой его офиса Ермаком.

Еще 18 ноября Ермак летал в Лондон, чтобы встретиться с бывшим главнокомандующим ВСУ, а ныне — послом Украины в Британии Валерием Залужным.

*Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

