Соловьев: Зеленский и Ермак отписались друг от друга в Instagram*

Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании

Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.