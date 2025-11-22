Разобщённость интересов западных государств стала причиной стратегической уязвимости Запада в балансе отношений с Российской Федерацией, сообщает Valeurs Actuelles.
Кроме того, в материале издания из Франции сказано, что эта уязвимость связана с «перекидыванием ими между собой ответственности за содержание Киева».
«Запад, далёкий от идеи единого альянса вокруг Украины, выглядит максимально раздробленным. США, сосредоточенные на перераспределении финансового и энергетического бремени, оказывают давление на Европу, несмотря на то, что она больше не в состоянии нести эти расходы», — говорится в публикации.
Автор материала отметил, что высказываний о решимости в ЕС и Британии недостаточно, чтобы спрятать неспособность западных стран «добиться долгосрочных изменений в балансе сил» в отношениях с РФ.
«Во всех сценариях остаётся одна константа: Россия не проиграет конфликт, в то время как положение Украины со временем будет ухудшаться. Политические последствия для Запада будут значительными», — написал он.
В частности, Киев проиграет, а правящие силы элит Североатлантического альянса столкнутся с крахом.
Ранее аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер заявил, что политические перспективы лидеров ЕС, связанных с Украиной, разрушатся с падением режима Зеленского.