Многодетная бизнесвумен из России завоевала корону в «Миссис Вселенная»

В конкурсе участвовали женщины из Японии, Сингапура, Португалии, Венесуэлы, Болгарии, Индии, России и других стран.
Многодетная мама из Казани Диляра Залилиева заняла первое место на международном конкурсе красоты для женщин старше 40 лет «Миссис Вселенная Классик 2025». Корону она получила в Куала-Лумпуре, сообщили организаторы конкурса.
По словам Залялиевой, у нее пятеро детей. Она занимается педагогикой и написанием научных работ. «А сейчас я — победительница “Миссис Вселенная”. Нет ничего невозможного — это мой посыл всем российским многодетным мамам», — пишет ТАСС со ссылкой на организаторов. Женщина развивает свою сеть школ и детских садов. Она призналась, что раньше она даже не думала об участии в конкурсе красоты. За корону боролись 30 красавиц со всего мира. В финальном шоу женщины демонстрировали национальные костюмы.
Сейчас в Таиланде проходит конкурс «Мисс Вселенная», РФ представляет 22-летняя Анастасия Венза из Московской области, которая завоевала титул «Мисс Россия-2025». Жюри отметило ее яркую внешность, целеустремленность и широкий круг интересов. Девушка профессионально играет в волейбол, занимается верховой ездой, обучается в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Подробнее о том, кто представляет Россию на главном конкурсе красоты мира — в материале URA.RU.