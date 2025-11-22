Ричмонд
В Ульяновске введен план «Ковер»

Аэропорт Ульяновска временно не принимает рейсы. В городе введен план «Ковер». Об этом сообщает Росавиация. Остановка работы аэропорта продиктована безопасностью полетов, уточнили в ведомстве.

