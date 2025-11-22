Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» возобновила полеты в Чегдомын

Теперь рейсы в Чегдомын и обратно будут выполняться регулярно два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Такой график составлен с учетом удобства для местных жителей и работников предприятий. Актуальное расписание полетов всегда можно уточнить на официальном сайте авиакомпании.