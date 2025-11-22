Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» возобновила полеты в Чегдомын

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» снова начала выполнять полеты в поселок Чегдомын, который является административным центром Верхнебуреинского района. Сообщение с этим населенным пунктом было временно прекращено еще в сентябре. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Причиной остановки полетов стал ремонт рулежной дорожки — специального пути, по которому самолеты от взлетной полосы добираются до здания аэровокзала. Подрядчик завершил все работы еще в октябре, но возобновить рейсы сразу не удалось. Помешала погода: постоянные снегопады вынуждали снова и снова расчищать посадочную площадку.
Первоначально авиакомпания планировала возобновить полеты 10 ноября, но из-за непогоды это оказалось невозможным.
В пятницу, 21 ноября, после очередной уборки снега, самолет L-410 успешно вылетел из Хабаровска и в 16:19 благополучно приземлился в аэропорту Чегдомына. Это была первая посадка в зимнем сезоне 2025−2026 годов.
Теперь рейсы в Чегдомын и обратно будут выполняться регулярно два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Такой график составлен с учетом удобства для местных жителей и работников предприятий. Актуальное расписание полетов всегда можно уточнить на официальном сайте авиакомпании.