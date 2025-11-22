С фуражкой и кокардой: дресс-код для водителей муниципальных автобусов вводят в Приморье

"Раз мы даем денежные средства, люди должны это понимать, что там работает муниципальный водитель, что у него фуражка с кокардой автотранспортной. Шапка зимой. Куртка. Соответствующая одежда. У нас есть комбинаты, которые шьют. После Нового года я сам проедусь и посмотрю по всем предприятиям, где есть муниципальный транспорт.