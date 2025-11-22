С фуражкой и кокардой: дресс-код для водителей муниципальных автобусов вводят в Приморье

Для водителей муниципального транспорта в Приморье с нового года вводится обязательная униформа. Шить одежду для них будут местные комбинаты. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко на совещании с региональным Минтрансом.
«Весь муниципальный транспорт должен быть отбрендирован. Каждом человеку должно быть понятно, что это муниципальный транспорт. И за него несет ответственность государство», — заявил глава региона. — Почему до сих пор ни один автобусник не ездит в форме?".
В Минтрансе на это доложили, что были внесены изменения в государственную программу в порядке предоставления субсидий муниципальным образованиям. В частности, отдельным пунктом добавлены требования к внешнему виду водителей. Начнут действовать они с 1 января 2026 года.
"Раз мы даем денежные средства, люди должны это понимать, что там работает муниципальный водитель, что у него фуражка с кокардой автотранспортной. Шапка зимой. Куртка. Соответствующая одежда. У нас есть комбинаты, которые шьют. После Нового года я сам проедусь и посмотрю по всем предприятиям, где есть муниципальный транспорт.
Напомним, что недавно администрация Владивостока начала поиски нового перевозчика для маршрута № 81 «Маяк — Енисейская — Автовокзал», которого ранее временно лишились местные жители из-за нарушений со стороны прежнего подрядчика. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок (16+).
В проекте муниципального контракта указано, что новый перевозчик, если он будет определён, приступит к работе с 12 декабря 2025 года и будет обслуживать маршрут до 31 марта 2026 года. Начальная цена торгов составляет 4,6 млн рублей.