Семья с ожирением в США морила голодом 14-летнюю девочку

Сотрудники полиции в США задержали членов семьи, которые на протяжении нескольких лет морили 14-летнюю девочку голодом и держали в заточении. Об этом случае в пятницу, 21 ноября, сообщили на FOX 11 News.
Несовершеннолетняя перестала появляться на публике в 2020 году. Выяснилось, что семья ребенка заперла ее в комнате, ограничила в еде. За всеми передвижениями родственники наблюдали через веб-камеру.
— Пострадавшую забрали из дома в августе. Помимо тяжелого истощения, девочка страдала полиорганной недостаточностью, включая дыхательную недостаточность, — уточнили на телеканале.
Изначально врачи были уверены, что девочка, весившая 16 килограммов, выжить не сможет. Однако она постепенно восстанавливается — ее уже выписали из больницы.
Семье ребенка были предъявлены обвинения в физическом и эмоциональном насилии над несовершеннолетней. Теперь им грозит около 80 лет тюремного заключения.
Недавно жительница Камчатского края заморила голодом пятилетнюю девочку, которую взяла под опеку. У ребенка было врожденное заболевание.