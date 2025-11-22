В Госдуме напомнили о необходимости замены счётчиков на интеллектуальные приборы

Россияне должны заменять выходящие из строя счётчики электроэнергии на интеллектуальные приборы. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Такой порядок установлен с 1 января 2022 года, напомнил депутат.
«Такие устройства автоматически, без участия жильцов, передают данные потребления, что избавляет граждан от необходимости ежемесячно передавать показания вручную. Это удобно и современно», — сказал Колунов РИА Новости.
Он назвал три случая, когда замена старого счётчика на новый интеллектуальный прибор становится необходимой и производится за счёт энергетической компании: если тот передаёт некорректные показания, имеет трещины или дефекты или закончился его срок эксплуатации.
Как происходит замена электросчетчика в 2025 году: рассказываем про график, цены, сроки и порядок установки новых приборов учета здесь на KP.RU.
Тем временем мошенники начали обманывать россиян, используя как предлог необходимость замены счётчиков. В частности, на Южном Урале замена счетчиков обернулась для пенсионерки потерей 3 млн рублей.