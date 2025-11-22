Днем 22 ноября в Иркутске ожидается +2 градуса

Ветер будет переменчивый — западный со сменой на северо-западный 5−10 м/с, возможно усиление до 15−20 м/с. Вероятно будут метели. Столбик термометра днем будет колебаться от +3 до −2 градусов. В отдельных районах резко похолодает до −6…-11 градусов. На Байкале будет очень ветрено. Там ветер будет дуть со скоростью 20−25 м/с. Температура воздуха +4…-1 градус. Вот, что обещает погода в Иркутске 22 ноября 2025.