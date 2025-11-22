Демешин рассказал о мерах безопасности туризма в Хабаровском крае

Демешин подчеркнул, что рост туристских потоков нередко сопровождается травмами и несчастными случаями. Главные причины — недостаточная подготовка туристов и сложность маршрутов, а также пренебрежение правилами безопасности. По данным мониторинга, количество происшествий с туристами в регионах по сравнению с 2019 годом выросло на 26%.