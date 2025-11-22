Демешин рассказал о мерах безопасности туризма в Хабаровском крае

В Москве состоялось расширенное заседание Комиссии Государственного Совета по направлению «Туризм», — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
В рамках встречи обсудили итоги туристического сезона, развитие внутреннего и въездного туризма, инфраструктурные проекты и подготовку кадров. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин выступил с докладом «О комплексе мер безопасности и защиты прав туристов» в формате видеоконференции.
Демешин подчеркнул, что рост туристских потоков нередко сопровождается травмами и несчастными случаями. Главные причины — недостаточная подготовка туристов и сложность маршрутов, а также пренебрежение правилами безопасности. По данным мониторинга, количество происшествий с туристами в регионах по сравнению с 2019 годом выросло на 26%.
Губернатор отметил необходимость смещения акцента от реагирования на инциденты к системному прогнозированию рисков. В числе предложений — создание единой публичной системы мониторинга угроз, усиление финансового контроля, цифровизация гарантий в туристической отрасли и чёткое распределение ответственности между туроператорами, агентами и исполнителями услуг.
Особое внимание Демешин уделил защите персональных данных туристов и информированию участников рынка, включая повышение цифровой грамотности для противодействия фишингу и мошенничеству.
— Современному рынку туристских услуг необходима гибкая, многоуровневая система обеспечения безопасности, способная быстро реагировать на геополитические и санитарные риски и обеспечивающая взаимодействие всех заинтересованных служб, — резюмировал губернатор.