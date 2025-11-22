Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 ноября

Львы в этот день могут смело принимать решения и пробовать новое. На работе важно проявить инициативу, а в личной жизни — быть готовым к изменениям, даже если сначала они кажутся трудными. Вечером стоит обратить внимание на свои чувства: они помогут понять, что действительно важно, а от чего можно отказаться.