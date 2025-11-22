Ричмонд
Число абортов в Приморье уменьшилось на четверть

В региональном Минздраве это связывают с масштабной профилактикой.

Источник: Аргументы и факты

За последние три года число абортов в Приморье сократилось на 25 процентов. Об этом сообщает региональный минздрав. За пять же лет количество таких случаев в крае уменьшилось более чем на 35 процентов.

За 10 месяцев нынешнего года прерывание беременности по желанию женщин зафиксировано в 1134 случаях. В прошлом году их было 1886.

Сократилось и общее число абортов. Если на прошлый год пришлось 3945 прерываний беременности, в том числе по медицинским показаниям, то в нынешнем году это число сократилось почти на тысячу.

Растёт и число женщин, которых удалось отговорить от прерывания беременности. В 2022 году отказались от абортов 211 человек, в прошлом году медикам и психологам получилось убедить не совершать этого уже 313 женщин.

По статистике, чаще всего за процедурой прерывания беременности обращаются женщины в возрасте 35−40 лет. Больше половины пациенток — не замужем.