Океанолог Таврический: рыба Судного дня на берегу Тасмании — тревожный знак

Отметим, что в этом году о выбросившихся на берег рыбах судного дня было несколько сообщений. Так, в январе огромного Сельдяного короля обнаружили на юге штата Нижняя Калифорния в Мексике. В июне сообщалось о том, что жители Австралии и Новой Зеландии обнаружили за неделю трех рыб Судного дня, при это две особи были обезглавлены. В октябре стало известно, что трехметрового Сельдяного короля выбросило на берег в провинции Восточный Миндоро на Филиппинах. 21 ноября источники сообщили о новом случае на тасманском побережье. Трехметровую рыбу заметил житель приморского города Пингвин, когда гулял со своими собаками по берегу.