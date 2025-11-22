Океанолог Таврический: рыба Судного дня на берегу Тасмании — тревожный знак

На берегу Тасмании нашли трехметровую рыбу Судного дня или Сельдяного короля. Это не первый случай в этом году, когда морской обитатель этого вида выбрасывается на сушу. В беседе с aif.ru член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический отметил, что эта тенденция — тревожный знак.
«Сельдяной король, как известно, является рыбой Судного дня. В последнее время всё чаще на планете случаются аномальные явления, которые объясняются и в том числе влиянием человека, не только физически, но и темной энергией, излучаемой человечеством. Нет равновесия. И все живое это чувствует», — объяснил ученый свою позицию.
Отметим, что в этом году о выбросившихся на берег рыбах судного дня было несколько сообщений. Так, в январе огромного Сельдяного короля обнаружили на юге штата Нижняя Калифорния в Мексике. В июне сообщалось о том, что жители Австралии и Новой Зеландии обнаружили за неделю трех рыб Судного дня, при это две особи были обезглавлены. В октябре стало известно, что трехметрового Сельдяного короля выбросило на берег в провинции Восточный Миндоро на Филиппинах. 21 ноября источники сообщили о новом случае на тасманском побережье. Трехметровую рыбу заметил житель приморского города Пингвин, когда гулял со своими собаками по берегу.
Сельдяной король или ремень-рыба или рыба Судного дня обитает на глубине от 200 до 1,5 тыс. м, и ее редко можно увидеть. В японском фольклоре ремень-рыба считается «посланником дворца бога моря» — ее прибытие предвещает бедствие, например, землетрясение или цунами.