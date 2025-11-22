Республиканка Грин, от которой отрёкся Трамп, заявила об уходе из Конгресса

Член палаты представителей от Республиканской партии Соединённых Штатов Марджори Тейлор Грин на фоне конфликта с Дональдом Трампом объявила о своём уходе из Конгресса с 5 января следующего года.
По словам Грин, республиканцы и демократы «рвут США на части», используя американцев. Она призвала жителей страны «взять в руки власть и перестроить Вашингтон».
«Когда обычные американцы наконец поймут и осознают, что политическо-индустриальный комплекс обеих партий рвёт страну на части, что не единственный избранный лидер, как я, способен остановить вашингтонскую машину от нарастающего разрушения нашей страны, а вместо этого на самом деле они, американские люди, обладают настоящей властью над Вашингтоном, тогда я буду здесь, на их стороне, чтобы перестроить его», — написала Грин на своей странице в соцсети X*.
Кроме того, по её словам, Трамп «допускает иностранцев в коридоры власти».
«Америка на первом месте должна означать Америка на первом месте и только это, без привязки иностранных стран к нашим коридорам власти», — говорится в публикации.
Напомним, Трамп заявил об отказе в поддержке своей бывшей сторонницы Марджори Тейлор Грин, он назвал её «разглагольствующей сумасшедшей» из-за её высказываний в адрес его политического курса. Трамп обвинил Грин в предательстве.
Ранее сообщалось, что Грин связала нападки Трампа с предстоящим голосованием по публикации файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, а также выразила надежду на примирение с Трампом.
По данным журналистов, конгрессвумен Грин угрожали убийством после конфликта с Трампом.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.