Маск опубликовал видео с роботами в роли медиков и строителей

В видео машины изображены в самых разных ролях — от строителей до полицейских.

Источник: Аргументы и факты

Илон Маск разместил в социальной сети X* ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, в котором показаны гуманоидные роботы Optimus от Tesla.

В видео машины изображены в самых разных ролях — от строителей и медиков до полицейских, поваров и даже участников покерной партии.

Созданный пользователем соцсети видеоряд демонстрирует роботов в различных сценариях: среди них есть персонажи, выполняющие физическую работу, занимающиеся боевыми искусствами, работающие в сфере обслуживания или выступающие в роли блогера. Таким образом показаны потенциальные области применения технологии.

Сам Маск никак не пояснил, почему опубликовал этот ролик. Известно лишь, что он взял видео у одного из пользователей X.

Ранее сообщалось, что первый российский человекоподобный робот станцевал перед президентом РФ Владимиром Путиным.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше