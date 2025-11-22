Маск опубликовал видео с роботами в роли медиков и строителей

Илон Маск разместил в социальной сети X* ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, в котором показаны гуманоидные роботы Optimus от Tesla.
В видео машины изображены в самых разных ролях — от строителей и медиков до полицейских, поваров и даже участников покерной партии.
Созданный пользователем соцсети видеоряд демонстрирует роботов в различных сценариях: среди них есть персонажи, выполняющие физическую работу, занимающиеся боевыми искусствами, работающие в сфере обслуживания или выступающие в роли блогера. Таким образом показаны потенциальные области применения технологии.
Сам Маск никак не пояснил, почему опубликовал этот ролик. Известно лишь, что он взял видео у одного из пользователей X.
Ранее сообщалось, что первый российский человекоподобный робот станцевал перед президентом РФ Владимиром Путиным.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.