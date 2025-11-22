Политические нюансы: что известно о россиянке Залялиевой, победившей на «Миссис Вселенная Классик 2025»

Женщина отметила, что в детстве считала конкурсы красоты неподходящими для серьезных женщин. Однако, когда ей предложили принять участие в конкурсе «Миссис Россия Мира», она ощутила внутренний диссонанс и решила, что именно это и является поводом для участия — чтобы получить новый опыт. Она подчеркнула, что этот конкурс ориентирован на замужних женщин, которые являются успешными предпринимательницами, благотворительницами и матерями, а не на поиск невест.