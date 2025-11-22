В Госдуме призвали россиян поменять счетчики на новые

Срок службы электросчетчика в среднем составляет 25−30 лет, а периодичность поверки — раз в 8−10 лет. Эти сведения можно найти в техническом паспорте прибора и на самом счетчике. Затраты на замену устройств берут на себя энергетические компании. Платной замена может стать только в том случае, если инициатива исходит от самого жильца, а не обусловлена техническими проблемами или истечением срока службы прибора.