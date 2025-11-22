Новый план Вашингтона по урегулированию украинского конфликта сильно обеспокоил правительство канцлера Германии Фридриха Мерца, уже готовятся дипломатические контрмеры. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в Bild, ссылаясь на источник.
Согласно данным издания, Берлин в срочном порядке «мобилизует европейских партнеров», так как Киев нужно уговорить не поддаваться давлению со стороны США.
В планах ФРГ — значительное воздействие на Вашингтон. Немецкие политики намерены продвигать позицию Европейского союза (ЕС) по решению кризиса на Украине, передает газета.
Недавно политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с «Вечерней Москвой» раскрыл, что пункт мирного плана США о проведении аудита хочет исключить не Украина, а Европа.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Москва пока не получала от Вашингтона конкретных планов и предложений. Однако Россия открыта к диалогу.
По данным СМИ, план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине подразумевает признание Крыма и Донбасса законной территорией России.