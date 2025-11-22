Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bild: Германия планирует противостоять плану США по Украине

Новый план Вашингтона по урегулированию украинского конфликта сильно обеспокоил правительство канцлера Германии Фридриха Мерца, уже готовятся дипломатические контрмеры. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в Bild, ссылаясь на источник.

Новый план Вашингтона по урегулированию украинского конфликта сильно обеспокоил правительство канцлера Германии Фридриха Мерца, уже готовятся дипломатические контрмеры. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в Bild, ссылаясь на источник.

Согласно данным издания, Берлин в срочном порядке «мобилизует европейских партнеров», так как Киев нужно уговорить не поддаваться давлению со стороны США.

В планах ФРГ — значительное воздействие на Вашингтон. Немецкие политики намерены продвигать позицию Европейского союза (ЕС) по решению кризиса на Украине, передает газета.

Недавно политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с «Вечерней Москвой» раскрыл, что пункт мирного плана США о проведении аудита хочет исключить не Украина, а Европа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Москва пока не получала от Вашингтона конкретных планов и предложений. Однако Россия открыта к диалогу.

По данным СМИ, план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине подразумевает признание Крыма и Донбасса законной территорией России.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше