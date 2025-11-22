Генерал Липовой: в ВСУ тайно казнят офицеров, борясь с утечками информации

Заградотряды ВСУ казнят офицеров украинской армии, когда те пытаются сдаться в плен. Как объяснил aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, они выполняют приказ киевского руководства.
«Украинские военные сдаются на всех направлениях, потому что они не видят смысла дальше сопротивляться. Они понимают, что они воюют не за Украину, они воюют за коррупционный киевский режим, за просроченного Зеленского и в целом они понимают, что они проиграли», — рассказал он.
При этом Липовой отметил, что многие украинские военные боятся бросать оружие и выходить с поднятыми руками, потому что знают о распоряжении командования уничтожать тех, кто пытается сдаться в плен.
«Наверное, боевики ВСУ активнее бы сдавались в плен, если бы не распоряжение командования уничтожать всех, кто попытается сдаться. Все сдавшиеся солдаты, офицеры — это носители информации, это носители преступных команд и распоряжений. Командование не хочет, чтобы эта информация стала достоянием мировой общественности, поэтому они уничтожают своих же бойцов, своих же командиров», — отметил собеседник издания.
Он подчеркнул, что известны десятки случаев, когда как только боец поднимает руки и с белым флагом и выходит сдаваться, тут же прилетают дроны ВСУ и его уничтожают.
Ранее военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин отметил в разговоре с aif.ru, что заблокированная у Купянска, на левом берегу реки Оскол группировка ВСУ будет уничтожена, если не сдастся в плен.