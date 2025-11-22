Дело не в желудке: Life.ru выяснил, почему укачивает в машине и как с этим бороться

Специалист подчеркнула, что проблема может быть связана со слабым вестибулярным аппаратом, который можно и нужно укреплять. Для его тренировки подходят регулярное качание на качелях, непродолжительные вращения вокруг своей оси, а также наклоны головы и повороты корпуса. Также хорошо помогают плавание, танцы и игровые виды спорта, такие как футбол или баскетбол.