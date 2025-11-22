Опрос показал, как россияне относятся к ноябрьским распродажам

По данным сервисов, 64% респондентов от числа планирующих поучаствовать в распродажах присматриваются к одежде, обуви и аксессуарам, а 56% сосредоточены на подарках к Новому году и другим праздникам. Бытовую технику и электронику намерены приобрести 36% опрошенных, тогда как товары для дома, мебель и декор интересуют треть участников опроса (31%). Столько же проявляют интерес к косметике, парфюмерии и товарам для здоровья. Четверть россиян (26%) собираются закупиться товарами для хобби и творчества.