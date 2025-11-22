Боевики в Нигерии похитили из католической школы более 200 учеников

Боевики похитили из католической школы в Нигерии порядка 227 учеников и учителей. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в Vanguard.
Злоумышленники напали на школу Святой Марии в штате Нигер. Пока ни одна местная группировка не взяла на себя ответственность за это преступление.
Сотрудники правоохранительных органов страны организовали расследование по факту произошедшего.
— Все 215 учеников, похищенные из школы Святой Марии в штате Нигер, были девочками, также были похищены 12 учителей, — уточнили в издании.
20 апреля в штате Бенуэ в центральной части Нигерии также произошло нападение боевиков, в результате которого погибли более 50 человек. Местный губернатор обвинил в содеянном группу скотоводов.
22 марта на юго-западе Нигера террористы совершили нападение на мечеть в деревне Фонбита, в результате чего погибли 44 мирных жителя.
До этого президент США Дональд Трамп дал указание Пентагону разработать план силовых мер против Нигерии в связи с сообщениями о преступлениях против христианских последователей.