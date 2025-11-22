Российские военные штурмуют Красноармейск в ДНР (украинское название — Покровск) и наступают в Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«“Отважные” штурмуют Покровск и наступают в Днепропетровской области. Бойцами группировки войск “Центр” днём и ночью ведётся активное уничтожение пехоты и техники врага. Поддерживая наступление точные удары по целям наносят операторы ударных дронов», — говорится в сообщении.
Военкоры показали соответствующие кадры.
В частности, в материале сказано, что военные РФ ликвидируют технику Североатлантического альянса, тяжёлые дроны-бомбардировщики ВСУ и позиции противника.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.
Кроме того, он заявил, что российские военные взяли под контроль свыше 80 процентов Волчанска в Харьковской области и 70 процентов Красноармейска в Донецкой народной республике.