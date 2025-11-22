Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«РВ» показала, как военные РФ штурмуют Красноармейск в ДНР

Кроме того, российские военнослужащие наступают в Днепропетровской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные штурмуют Красноармейск в ДНР (украинское название — Покровск) и наступают в Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«“Отважные” штурмуют Покровск и наступают в Днепропетровской области. Бойцами группировки войск “Центр” днём и ночью ведётся активное уничтожение пехоты и техники врага. Поддерживая наступление точные удары по целям наносят операторы ударных дронов», — говорится в сообщении.

Военкоры показали соответствующие кадры.

В частности, в материале сказано, что военные РФ ликвидируют технику Североатлантического альянса, тяжёлые дроны-бомбардировщики ВСУ и позиции противника.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.

Кроме того, он заявил, что российские военные взяли под контроль свыше 80 процентов Волчанска в Харьковской области и 70 процентов Красноармейска в Донецкой народной республике.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше