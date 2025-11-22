В МВД раскрыли, на какие мошеннические схемы чаще попадаются россияне

Также мошенники создают ресурсы, где предлагают инвестировать деньги в криптовалюту. Под видом успешных брокеров они уверяют жертв, что помогут им заработать, но на деле подделывают информацию о прибыли в личных кабинетах, побуждая вносить новые суммы. Как только поток денег прекращается, злоумышленники блокируют доступ к личному кабинету и похищают средства. Еще одна распространенная схема связана с торговыми площадками: преступники отправляют фишинговые ссылки через мессенджеры, якобы для проведения безопасной сделки. Получив данные банковской карты, они снимают деньги со счета жертвы. Кроме того, мошенники присваивают средства, которые люди отправляют в качестве предоплаты за товары или услуги в интернете.