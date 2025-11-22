В ЯНАО служба спасения Муравленко победила на уровне УрФО. Фото

«Служба победила в первом этапе смотра-конкурса “Лучший орган местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в ЯНАО”… По итогам команда получила высший балл… и не остановилась на этом — победила уже на уровне Уральского Федерального округа», — пишет Молдован. Она подчеркнула, что работа управления направлена на профилактику ЧС и спасение людей, а критерии оценки были очень серьезными.