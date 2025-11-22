В Госдуме хотят штрафовать чиновников за перенаправление жалоб

В РФ могут ввести штрафы для чиновников за перенаправление жалоб. Соответствующий законопроект направили в правительство депутаты от КПРФ. Речь идёт о перенаправлении жалоб в те органы или организации, на действия которых жалуется гражданин.
«Перенаправление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется, влечёт наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей», — приводит РИА Новости выдержку из проекта.
Ранее президент России Владимир Путин ввел новые штрафы для чиновников. Отмечается, что представителям власти придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей на игнорирование решений органов по экстремизму.
Тем временем прокуратура Новосибирского района оштрафовала работодателя за несвоевременное уведомление о приеме на работу бывшего государственного служащего. Общая сумма штрафа составила 70 тысяч рублей.