В Омской области зафиксировано 190 случаев задержек с выдачей лекарств льготникам

В случае отсутствия назначенного препарата врачи государственных медучреждений подбирают зарегистрированные в России аналоги с сопоставимым терапевтическим эффектом. Например, при дефиците Азатиоприна в таблетках, которого нет на отечественном рынке, пациентам выдают Азатиоприн в капсулах. Аналогичная замена применяется при недоступности Месалазина в ректальной суспензии — вместо него назначают суппозитории с тем же действующим веществом.