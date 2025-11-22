Ричмонд
В Омской области зафиксировано 190 случаев задержек с выдачей лекарств льготникам

Некоторые жизненно важные препараты по-прежнему отсутствуют на рынке.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области в 2025 году зарегистрировано 190 случаев несвоевременной выдачи лекарственных препаратов льготным категориям граждан. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения в ответ на запрос NGS55.RU.

Причины задержек, по данным ведомства, разнообразны: от дефицита лекарств на фармацевтическом рынке и проблем с производством до сложностей с логистикой, ужесточённым контролем качества и нехваткой компонентов. Отдельные препараты перестают выпускать из-за низкой рентабельности, что также сказывается на доступности терапии.

Несмотря на это, в минздраве подчеркивают: системных сбоев в поставках медикаментов нет. Закупки лекарств для льготников осуществляются централизованно — на основе заявок медицинских учреждений и в пределах утверждённого финансирования.

В случае отсутствия назначенного препарата врачи государственных медучреждений подбирают зарегистрированные в России аналоги с сопоставимым терапевтическим эффектом. Например, при дефиците Азатиоприна в таблетках, которого нет на отечественном рынке, пациентам выдают Азатиоприн в капсулах. Аналогичная замена применяется при недоступности Месалазина в ректальной суспензии — вместо него назначают суппозитории с тем же действующим веществом.

По данным министерства, за последние три года ситуация с дефицитом лекарств для льготников в регионе осталась стабильной — значительных ухудшений или улучшений не зафиксировано.

Ранее Омская область вошла в число субъектов, где Генпрокуратура РФ инициировала проверку из-за дефицита важных лекарств. В октябре 2025 года в минздраве подтверждали временные перебои с поставками одного из препаратов, однако тогда подчеркивалось, что пациенты продолжали получать необходимую терапию за счет замены отсутствующих препаратов на аналоги.

