В Омской области зафиксировано 190 случаев задержек с выдачей лекарств льготникам

В Омской области в 2025 году зарегистрировано 190 случаев несвоевременной выдачи лекарственных препаратов льготным категориям граждан. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения в ответ на запрос NGS55.RU.
Причины задержек, по данным ведомства, разнообразны: от дефицита лекарств на фармацевтическом рынке и проблем с производством до сложностей с логистикой, ужесточённым контролем качества и нехваткой компонентов. Отдельные препараты перестают выпускать из-за низкой рентабельности, что также сказывается на доступности терапии.
Несмотря на это, в минздраве подчеркивают: системных сбоев в поставках медикаментов нет. Закупки лекарств для льготников осуществляются централизованно — на основе заявок медицинских учреждений и в пределах утверждённого финансирования.
В случае отсутствия назначенного препарата врачи государственных медучреждений подбирают зарегистрированные в России аналоги с сопоставимым терапевтическим эффектом. Например, при дефиците Азатиоприна в таблетках, которого нет на отечественном рынке, пациентам выдают Азатиоприн в капсулах. Аналогичная замена применяется при недоступности Месалазина в ректальной суспензии — вместо него назначают суппозитории с тем же действующим веществом.
По данным министерства, за последние три года ситуация с дефицитом лекарств для льготников в регионе осталась стабильной — значительных ухудшений или улучшений не зафиксировано.
Ранее Омская область вошла в число субъектов, где Генпрокуратура РФ инициировала проверку из-за дефицита важных лекарств. В октябре 2025 года в минздраве подтверждали временные перебои с поставками одного из препаратов, однако тогда подчеркивалось, что пациенты продолжали получать необходимую терапию за счет замены отсутствующих препаратов на аналоги.
