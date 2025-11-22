В ГД призвали заменить счётчики электроэнергии на интеллектуальные приборы

А ранее Life.ru рассказал, что жильцы имеют право требовать пересчёта платежей за отопление в случаях, когда в квартирах или подъездах температура воздуха опускается ниже установленной нормы. Обязательным условием для получения перерасчёта является официальная фиксация отклонения температурного режима от установленных нормативов. В жилых помещениях температура воздуха не должна опускаться ниже 18 градусов, а в подъездах многоквартирных домов — ниже 16 градусов.