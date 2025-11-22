Космонавт Сергей Микаев из Иркутска готовится к отправке на МКС 27 ноября

— Корабль «Союз МС-28» полностью готов к полету. Все системы корабля проверены. После последней проверки корабля, который повезет экипаж на станцию, космонавты отдали свои личные вещи, чтобы их упаковали в корабль, — говорится на сайте Центра подготовки космонавтов.