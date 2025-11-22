Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Космонавт Сергей Микаев из Иркутска готовится к отправке на МКС 27 ноября

Корабль «Союз МС-28» полностью готов к полету.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Космонавт Сергей Микаев из Иркутска готовится к отправке на Международную космическую станцию 27 ноября. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала «Роскосмоса». На этой неделе завершилась подготовка экипажа МКС-74 к предстоящему полету.

— Корабль «Союз МС-28» полностью готов к полету. Все системы корабля проверены. После последней проверки корабля, который повезет экипаж на станцию, космонавты отдали свои личные вещи, чтобы их упаковали в корабль, — говорится на сайте Центра подготовки космонавтов.

Космонавты проведут на МКС восемь месяцев, а вернуться на Землю планируют в июле 2026 года. В программе экспедиции-74 предусмотрены работы в открытом космосе.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что 12-летняя школьница из Нижнеилимского округа получила подарок от президента России.