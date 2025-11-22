Бойцы «Центра» уничтожили свежие резервы ВСУ на красноармейском направлении

Минобороны России сообщило, что подразделения группировки «Центр» ликвидировали свежие, но не прошедшие подготовку резервы противника на красноармейском направлении с помощью ударных FPV-дронов. Беспилотные системы активно поддерживали действия штурмовых групп, выводя из строя позиции украинских формирований и их личный состав.