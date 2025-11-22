Минобороны России сообщило, что подразделения группировки «Центр» ликвидировали свежие, но не прошедшие подготовку резервы противника на красноармейском направлении с помощью ударных FPV-дронов. Беспилотные системы активно поддерживали действия штурмовых групп, выводя из строя позиции украинских формирований и их личный состав.
По данным ведомства, украинская сторона вынуждена перебрасывать на этот участок передовой необученные силы, однако операторы ударных дронов ежедневно обеспечивают прикрытие наступающих подразделений и эффективно подавляют новые очаги сопротивления. Несмотря на попытки применения радиоэлектронной борьбы и маскировки, российские экипажи беспилотных аппаратов продолжают выполнять поставленные задачи.
Отдельно сообщается, что бойцы 51-й гвардейской общевойсковой армии также нанесли серьёзный урон укреплённым объектам противника на этом же направлении. Их ударные беспилотники поражали инженерные сооружения и опорные пункты украинских подразделений.
Кроме того, операторы дронов применяют различные типы аппаратов: FPV-модели атакуют укрытия внутри зданий и подземных помещений, а самолётные беспилотники наносят точечные удары по укреплённым блиндажам и элементам полевой фортификации, разрушая ключевые узлы обороны противника.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населённый пункт Радостное, расположенный в Днепропетровской области.