Дмитриев: Венгрия остаётся голосом разума в Европе

Дмитриев уточнил, что разжигатели конфликтов в ЕС живут в рамках ложного нарратива Байдена.

Источник: Аргументы и факты

Венгрия является «голосом разума и мира» в ЕС, заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев.

«Венгрия остаётся голосом разума и мира в Европе. Разжигатели войны ЕС продолжают жить в рамках ложного нарратива Байдена о бесконечной войне», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Дмитриев отметил, что эта «медиа-машина ложных нарративов» и вооружённых конфликтов «промывает мозги». Он подчеркнул, что её разоблачат «голоса разума».

«Голоса разума и мира возобладают, разоблачая глобалистскую, промывающую мозги медиа-машину ложных нарративов и войны», — говорится в публикации.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона намерена остановить «безумие» в Брюсселе, где деньги налогоплательщиков направляют «украинской мафии».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

