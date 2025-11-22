Алехин: в ближайшее время можно ожидать сообщений об освобождении Волчанска

Вслед за Купянском, об освобождении которого стало известно в четверг, в ближайшее время будет также полностью взят под контроль еще один город Харьковской области — Волчанск, сказал aif.ru военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин.
«Генерал ВСУ Михаил Драпатый, который отвечает за харьковское направление, совершил главный просчет. Перебросив под Купянск резервы, которые он держал севернее Харькова, он оголил фланги. Российские войска сразу этим воспользовались. И, по моей информации, группировка “Север” уже контролирует Волчанск. Идет зачистка некоторых участков городской застройки», — отметил Алехин.
Кроме того, армия РФ активно сейчас действует по направлению к Вильче — это поселок, расположенный за Купянском.
«Там главная задача — до конца перерезать главную дорогу Старый Салтов — Харьков, которая ведет в Волчанск. По ней противник пытался все время резервы туда перебрасывать. Так что ситуация в Волчанске, можно сказать, такая же, как и в Купянске для ВСУ», — сказал Алехин.
Военный эксперт констатировал, что вполне вероятно, что скоро официально объявят о взятии Волчанска.
«Не сомневаюсь, что в ближайшее время, не назову, конечно, день и час, появится сообщение представителя Минобороны России об освобождении Волчанска», — подытожил Алёхин.
Напомним, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в четверг доложил российскому президенту Владимиру Путину об освобождении Купянска. Также было отмечено, что в районе города, на левом берегу реки Оскол и прилегающей территории, заблокированы примерно 15 батальонов ВСУ.
Как сообщалось, в освобожденном Купянске еще остаются разрозненные группы ВСУ, и сейчас российские бойцы проводят зачистку.
Ранее стало известно, что российские военные применили высокоточное оружие для уничтожения пункта временной дислокации одного из подразделений ВСУ под Волчанском.