Убийца военкора Татарского не стала обжаловать приговор в Верховном суде

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 36-летнюю местную жительницу, которая восхваляла и оправдывала теракт в отношении военкора и писателя Владлена Татарского, совершённый Дарьей Треповой* с помощью статуэтки с бомбой. Фанатка «‎киллерши со статуэткой» официально нигде не работает и является уроженкой Петрозаводска. По данным следствия, в апреле 2023 года она в соцсетях восхищалась террористкой Треповой*, которая убила Татарского и нанесла увечья 40 очевидцам, устроив взрыв бомбы в кафе в Петербурге. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 «Публичное оправдание терроризма».