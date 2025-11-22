Омичи планируют потратить на новогодние подарки в среднем 15 000 рублей

Что касается самих подарков, то чаще всего омичи выбирают сладости (45%), косметику и парфюмерию (38%), а также игрушки (23%). Женщины чаще дарят декор для дома и одежду, мужчины — технику и деньги. Среди молодежи 18−24 лет особенно популярны самодельные подарки: их выбирают 22% против 9% в среднем по выборке.