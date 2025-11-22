Омичи планируют потратить на новогодние подарки в среднем 15 000 рублей

Жители Омска активно готовятся к Новому году — и основной акцент делают на подарках. По данным опроса платформы «Авито», 8 из 10 горожан намерены дарить подарки в новогодние праздники. В среднем на это они планируют потратить около 15 000 рублей, причем мужчины закладывают бюджет на 25% выше, чем женщины.
Большинство омичей начинают подготовку к праздникам в декабре — так ответили 62% респондентов. Пик покупок приходится на первую декаду месяца (34%), еще 13% выбирают подарки в середине декабря. Однако 36% предпочитают действовать заранее и совершают покупки уже в ноябре.
Особенно заметен переход к онлайн-шопингу: 81% опрошенных заказывают подарки через интернет-магазины или онлайн-платформы, причем 34% делают это почти всегда. Особенно активны в этом молодые люди до 35 лет — для них ключевые преимущества цифрового шопинга: удобство, широкий ассортимент и отсутствие предпраздничной давки.
Что касается самих подарков, то чаще всего омичи выбирают сладости (45%), косметику и парфюмерию (38%), а также игрушки (23%). Женщины чаще дарят декор для дома и одежду, мужчины — технику и деньги. Среди молодежи 18−24 лет особенно популярны самодельные подарки: их выбирают 22% против 9% в среднем по выборке.
В списке самых желанных подарков деньги и электроника разделили первое место (по 28%), за ними следуют косметика (20%), ювелирные изделия и подарочные сертификаты (по 15%). Молодёжь также охотно принимает сладости, книги и хендмейд.
При этом более половины респондентов (52%) хотя бы раз получали неудачный подарок. Большинство (30%) просто хранят такие вещи, 12% — передаривают, а 7% идут дальше и продают ненужные презенты.
Несмотря на разнообразие предпочтений, главный тренд нового года в Омске — разумные траты и стремление избежать стресса. Большинство горожан хотят уложиться в бюджет до 15 000 рублей, а многие — и вовсе до 5 000.
