Аэропорт Ульяновска временно закрыли на приём и выпуск самолётов

В ульяновком аэропорту «Баратаевка» ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Это следует из заявления официального представителя Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артёма Кореняко.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Ульяновск (“Баратаевка”). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В настоящее время план «Ковёр» действует в пяти российских аэропортах. Ранее ограничения были введены в воздушных гаванях Тамбова, Пензы, Саратова и Самары. Как подчёркивают в Росавиации, эти меры призваны обеспечить безопасность пассажиров и экипажей самолётов.

Ранее Life.ru писал, что серия взрывов прогремела над городами Саратов и Энгельс. Предварительно, расчёты противовоздушной обороны отражают атаку украинских дронов на город. Местные жители рассказали, что было слышно около 16 взрывов на севере и в центральной части. По словам очевидцев, они видели несколько ярких вспышек.

