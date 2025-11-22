Самовольное украшение подъезда к Новому году грозит штрафом

По его словам, в случае административного нарушения — наказание будет в размере до 100 рублей, а то и вовсе не применяться. Но серьёзные последствия возможны при нарушении правил пожарной безопасности. Физлица рискуют получить штраф от 5 до 15 тысяч рублей, управляющие компании — от 300 до 400 тысяч.