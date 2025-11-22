Только для самых смелых: топ-10 опаснейших мест на Земле, которые привлекают туристов

Практически весь путь покрыт не асфальтом, а скользкой глиной, которая образовывается из-за высокой влажности. Здесь часто льют дожди, происходят оползни и камнепады, а также образуются густые туманы, из-за которых видимость дороги очень плохая. Все эти факторы приводят к печальной статистике: здесь ежегодно погибало около 300 человек. В 2006 году власти страны запустили новую более безопасную дорогу между городами, поэтому Дорогой смерти стали пользоваться реже, однако теперь она стала местом притяжения для туристов-экстремалов.