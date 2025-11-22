Генерал Липовой: операторы дронов ВСУ добивают украинских раненых

Операторы дронов ВСУ цинично убивают не только мирное население, как это было в Купянске, где БПЛА взорвал молившуюся бабушку, но и добивают своих раненых. Об этом aif.ru сообщил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, они выполняют приказ киевского руководства.
«Как только украинский боец на передовой получил ранение, даже не говоря о том, что он собирается сдаваться, если его невозможно сразу же эвакуировать, то же он летает дрон ВСУ и убивает его на поле боя. Эти бесчеловечные убийства — примеры того, как командование ВСУ относится к своему личному составу», — рассказал Липовой.
Он отметил, что по приказу командования ВСУ заградотряды убивают, в том числе, дронами, своих солдат и офицеров, если они пытаются сдаться в плен.
Ранее российский боец с позывным Буратино рассказал, что украинские операторы дронов «уже не люди, это фашисты, они убивают всех, своих, чужих, мирных».