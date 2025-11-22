ВСУ за сутки потеряли свыше тысячи военных

Наиболее крупные потери, по этим данным, пришлись на участок, где действует группировка «Центр», — там украинская сторона лишилась до 385 военнослужащих. На южном и восточном направлениях показатели оказались схожими: каждая из этих группировок сообщила примерно о 220 потерях противника. Аналогичный уровень урона был зафиксирован и в зоне ответственности группировки «Запад», где отмечено свыше 220 потерянных бойцов, а на севере — до 175 человек.