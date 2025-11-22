Согласно сводкам, опубликованным Минобороны России, украинские формирования за последние сутки понесли значительные потери, которые в совокупности оцениваются примерно в 1295 человек.
Наиболее крупные потери, по этим данным, пришлись на участок, где действует группировка «Центр», — там украинская сторона лишилась до 385 военнослужащих. На южном и восточном направлениях показатели оказались схожими: каждая из этих группировок сообщила примерно о 220 потерях противника. Аналогичный уровень урона был зафиксирован и в зоне ответственности группировки «Запад», где отмечено свыше 220 потерянных бойцов, а на севере — до 175 человек.
Дополнительные сведения пришли с днепровского направления: там, как утверждается, благодаря работе артиллерии и беспилотных систем было выведено из строя до 75 украинских военнослужащих. Эти данные, по заявлениям российских военных структур, отражают интенсивность боёв на разных участках линии соприкосновения.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Центр» ликвидировали свежие, но не прошедшие подготовку резервы противника на красноармейском направлении с помощью ударных FPV-дронов.