В МВД назвали коронные фразы мошенников: они говорят с южным акцентом и произносят это

Так, мошенники, выдающие себя за работников банка, сотрудников портала «Госуслуги» и представителей госсервисов, как правило, заявляют, что со счёта жертвы идут многочисленные подозрительные переводы. Также они могут убеждать, что на жертву оформлена доверенность, или справляться об авторизации в аккаунте из-за границы.