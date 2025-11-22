В МВД назвали коронные фразы мошенников: они говорят с южным акцентом и произносят это

Телефонных аферистов можно вычислить по стандартным фразам, которые они произносят в разговоре. Об этом напомнили в российском МВД.
Так, мошенники, выдающие себя за работников банка, сотрудников портала «Госуслуги» и представителей госсервисов, как правило, заявляют, что со счёта жертвы идут многочисленные подозрительные переводы. Также они могут убеждать, что на жертву оформлена доверенность, или справляться об авторизации в аккаунте из-за границы.
Следует насторожиться, если по телефону вам говорят фразы «на вас пытаются оформить кредит», «скачайте специальное приложение для защиты финансов», «необходимо подтвердить операцию», «средства требуется перевести на защищённый счёт».
«Если вы слышите любую из этих фраз — прекращайте общение. Запомните! Ни одна из этих организаций не запрашивает коды из СМС! Никому и никогда их не сообщайте!», — приводит ТАСС совет от МВД.
Также в ведомстве напомнили, что нередко мошенники имеют характерный южный акцент.
Тем временем мошенники используют эмблемы официальных документов, чтобы обмануть россиян. Людям рассылают письма якобы от Федеральной службы безопасности и Роскомнадзора.
Ранее сообщалось, что мошенники выманили у нижегородской семьи почти 85 миллионов золотыми слитками и монетами.