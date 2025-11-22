Заговор 3I/ATLAS: астроном сказал, что скрывают о летящем к Земле объекте

«Специалисты NASA представили несколько фотографий межзвездного объекта 3I/ATLAS, из которых две до этого были известны. До этого комету снимали телескоп Хаббл и телескоп Джеймс Уэбб, оба принадлежат NASA. Новый снимок сделан с марсианского спутника. Дело в том, что объект 3I/ATLAS пролетает от Земли довольно далеко, почти в 300 миллионах километров, а от Марса где-то в 30 миллионах, то есть в 10 раз ближе. Около Марса летает несколько спутников, которые и сделали снимки. Была идея, что они могли снять что-то такое, что Землю не видно. Снимок с главного спутника NASA, который называется Mars Reconnaissance Orbiter, по каким-то причинам держали в тайне полтора месяца, поэтому был большой интерес, что там на нем такое изображено. И вот этот снимок представили, но он был, скорее, разочаровывающим. То есть запечатлено, по сути, довольно мутное белое пятно на небе, на котором не различить никаких деталей», — объяснил эксперт.