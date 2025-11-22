Заговор 3I/ATLAS: астроном сказал, что скрывают о летящем к Земле объекте

Межзвездный объект 3I/ATLAS уже несколько месяцев будоражит астрономов и уфологов по всему миру. В споре о том, является ли объект кораблем пришельцев или кометой, точку поставил в беседе с aif.ru руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
Что заметили на новых снимках межзвездного объекта?
Новые снимки межзвездного объекта 3I/ATLAS, которые представили в NASA, оценил в беседе с aif.ru астроном Сергей Богачев.
«Специалисты NASA представили несколько фотографий межзвездного объекта 3I/ATLAS, из которых две до этого были известны. До этого комету снимали телескоп Хаббл и телескоп Джеймс Уэбб, оба принадлежат NASA. Новый снимок сделан с марсианского спутника. Дело в том, что объект 3I/ATLAS пролетает от Земли довольно далеко, почти в 300 миллионах километров, а от Марса где-то в 30 миллионах, то есть в 10 раз ближе. Около Марса летает несколько спутников, которые и сделали снимки. Была идея, что они могли снять что-то такое, что Землю не видно. Снимок с главного спутника NASA, который называется Mars Reconnaissance Orbiter, по каким-то причинам держали в тайне полтора месяца, поэтому был большой интерес, что там на нем такое изображено. И вот этот снимок представили, но он был, скорее, разочаровывающим. То есть запечатлено, по сути, довольно мутное белое пятно на небе, на котором не различить никаких деталей», — объяснил эксперт.
Истина где-то рядом?
Богачев отметил, что остается надежда на новые снимки межзвездного объекта, которые будут сделаны по мере его приближения к Земле.
«На данный момент объект приближается к Земле, появляются его первые наземные снимки. Есть вероятность, что через какое-то время его еще раз повторно, уже с более близкого расстояния, снова снимут Хаббл, и Джеймс Уэбб, может быть еще удастся разглядеть. Но пока не представлено никаких снимков более детальных, чем те, что уже были известны», — сказал астроном.
Он подчеркнул, что по представленным к настоящему моменту снимкам невозможно сделать решающий вывод о том, является 3I/ATLAS кометой или искусственным объектом внеземного происхождения.
Заговор вокруг 3I/ATLAS.
Для чего гарвардский астрофизик Ави Леб развивает теорию о том, что межкосмический объект 3I/ATLAS может быть инопланетным аппаратом, объяснил астроном Богачев.
«Ави Леб — умный человек. Оценивая его заявления, надо учитывать, что ролик на YouTube с просмотром миллион человек приносит доходы 10 тысяч долларов. А у него по 100 миллионов просмотров. Поэтому он просто зарабатывает деньги. Я сильно сомневаюсь, что он сам лично верит в то, что говорит. Во что-то, может быть, и верит, но повторюсь, я почти уверен, что он чётко понимает, что он делает. И он в этом плане в кругу ученых стоит, безусловно, особняком», — объяснил эксперт.
Между тем, профессор Гарварда Ави Леб продолжает придерживаться, что версии искусственного происхождения 3I/ATLAS, несмотря на выводы NASA о том, что это комета, причем недавно от нее откололось несколько частей.
В своем блоге гарвардский ученый заявил, что отколовшиеся от кометы мини-объекты могут быть небольшими зондами, выброшенными с космической станции. При этом Ави Леб также не исключает, что 3I/ATLAS может быть кометой, а мини-объекты могут быть кусочками льда, отколовшимися от поверхности ее естественного ядра.