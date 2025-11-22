Ричмонд
В Омск направили более 13 миллионов рублей на новое уличное освещение

Средства пойдут на строительство линий освещения в районном центре и поселках Чукреевка и Армейский.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о выделении дополнительных средств на модернизацию наружного освещения в Омске. На эти цели из регионального бюджета направлено свыше 13 миллионов рублей.

Средства будут использованы на строительство линий уличного освещения по следующим адресам:

— улица Крупской в Омске,

— улицы Восточная и Северная в поселке Армейский,

— улица Мельничная в поселке Чукреевка,

— улицы Санина и Дергачева в поселке Чукреевка.

Работы запланированы в рамках программы повышения комфортности городской среды и улучшения безопасности на улицах в вечернее и ночное время. Новое освещение должно появиться в населенных пунктах уже в ближайшие месяцы.

Ранее мы писали, что в Омске планируют разбить сквер возле озера Соленое.