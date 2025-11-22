Ученые отмечают повышенную тягу к общению у клонированных телят

«Безусловно, они очень контактные, может быть даже чрезмерно. Первый месяц они содержатся непосредственно в лаборатории, где организовано круглосуточное дежурство сотрудников. В результате у животного формируется, так скажем, тяга к общению. Естественно, они воспринимают окружающее как продолжение собственного “я”, поэтому, безусловно, они отличаются от тех животных, которые находятся изначально в условиях фермы — они более приспособлены к условиям реальной жизни. К ним не будет какого-то избирательного подхода, они будут одни из многих. А здесь же — одни, без многих», — рассказал Погребняк.