Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр армии США Дрисколл: сейчас подходящее время для мира на Украине

Комментарий прозвучал в украинской столице в ходе встречи Дрисколла с чиновниками ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Министр армии Соединённых Штатов Дэниел Дрисколл заявил, что «сейчас самое подходящее время» для урегулирования конфликта на Украине.

Он уточнил, что такого мнению придерживаются военные США.

«Честная оценка военных США заключается в том, что Украина находится в очень плохом положении и сейчас самое подходящее время для мира», — сказал Дрисколл, его слова приводит британское издание Financial Times.

В материале сказано, что комментарий прозвучал в украинской столице в ходе встречи Дрисколла с чиновниками. Один из украинских чиновников рассказал, что министр армии США заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп хочет «мир прямо сейчас».

Ранее сообщалось, что делегация из США встретилась с европейскими чиновниками, они заявили, что встреча в Киеве была проведена в «тошнотворном» тоне.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше