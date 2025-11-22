Министр армии США Дрисколл: сейчас подходящее время для мира на Украине

Министр армии Соединённых Штатов Дэниел Дрисколл заявил, что «сейчас самое подходящее время» для урегулирования конфликта на Украине.
Он уточнил, что такого мнению придерживаются военные США.
«Честная оценка военных США заключается в том, что Украина находится в очень плохом положении и сейчас самое подходящее время для мира», — сказал Дрисколл, его слова приводит британское издание Financial Times.
В материале сказано, что комментарий прозвучал в украинской столице в ходе встречи Дрисколла с чиновниками. Один из украинских чиновников рассказал, что министр армии США заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп хочет «мир прямо сейчас».
Ранее сообщалось, что делегация из США встретилась с европейскими чиновниками, они заявили, что встреча в Киеве была проведена в «тошнотворном» тоне.