Тайные казни в ВСУ: заградотряды убивают офицеров из страха утечки данных

ВСУ не жалеют никого. Украинское командование отдает безжалостные распоряжения об убийстве мирных жителей, пленных и и даже своих солдат офицеров. О циничном отношении руководства ВСУ к собственным людям aif.ru рассказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Смерть как плата за желание жить и рассказать правду.
Генерал-майор Липовой рассказал, что заградотряды ВСУ, выполняя прямой приказ киевского руководства, безжалостно расстреливают и убивают дронами солдат и офицеров, пытающихся сложить оружие.
«Наверное, боевики ВСУ активнее бы сдавались в плен, если бы не распоряжение командования уничтожать всех, кто попытается сдаться», — поделился он.
Липовой отметил, что командование опасается разоблачения преступных приказов и распоряжений. Сдавшиеся в плен бойцы являются носителями информации, которую киевский режим отчаянно пытается скрыть, уничтожая своих же солдат и командиров.
«Известны десятки случаев, когда как только боец поднимает руки и с белым флагом выходит сдаваться, тут же прилетают дроны ВСУ и его уничтожают».
Тем не менее, процесс сдачи в плен идет на всех направлениях.
«Украинские военные сдаются на всех направлениях, потому что они не видят смысла дальше сопротивляться. Они понимают, что они воюют не за Украину, они воюют за коррупционный киевский режим, за просроченного Зеленского и в целом они понимают, что они проиграли», — рассказал он.
Дроны смерти для раненых.
Генерал Липовой подчеркнул, что ВСУ не ведомо милосердие. По распоряжению командования украинские операторы дронов добивают своих раненых на поле боя.
«Как только украинский боец на передовой получил ранение, даже не говоря о том, что он собирается сдаваться, если его невозможно сразу же эвакуировать, то же он летает дрон ВСУ и убивает его на поле боя». Подобные бесчеловечные убийства, по мнению генерала, являются ярким примером отношения командования ВСУ к своим подчиненным.
Агония режима.
Сейчас, по словам Липового, ВС РФ уверенно наступают по всем направлениям, «киевский режим начинает агонизировать».
«И чем выше результат нашей армии, тем более паническое настроение в Европе и настроение, близкое к катастрофическому у киевского режима. На сегодняшний день мы видим, как усиленно начала Америка суетиться по поводу того, что подготовили план мирного решения конфликта на 28 пунктов. Европа пытается свой контрплан протолкнуть, сделать параллельные альтернативы и предложить на рассмотрение. Киев, условно говоря, даже не понимая, о чем идет вещь, уже согласился этот план подписать. Это все говорит о ситуации, близкой к 45-му году в Берлине, когда у противника все рушилось и фашисты метались в поисках хоть какого-то спасения, и не нашли его», — сказал Липовой.
Он отметил, что существующие признаки «говорят о том, что положение киевского режима катастрофическое и скоро может посыпаться ЛБС по всем направлениям и дальше это будет полным крахом непосредственно и киевского режима, и тех намерений, которые Европа вложила в Киев в надежде победить Россию на территории Украины руками киевского режима».