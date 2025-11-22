Ричмонд
Суд арестовал автомобиль актёра Харатьяна: вот в чём дело

Автомобиль актёра Харатьяна арестовали из-за спора компаний о 36 млн юаней.

Источник: Комсомольская правда

Автомобиль, принадлежащий актёру Дмитрию Харатьяну, был арестован в рамках дела о споре нескольких компаний. Такое решение принял один из районных судов Твери весной 2024 года в рамках гражданского иска, информирует РИА Новости.

Сообщается, что предметом спора между юрлицами была сумма в более чем 36 млн китайских юаней. Речь шла о деньгах по договорам купли-продажи автомобилей, на транспортные средства был наложен арест. В списке перечислено более ста автомобилей, отмечает агентство.

Агентство не располагает информацией, остается ли арест действительным на данный момент, сказано в публикации.

Ранее суд арестовал имущество бывшего топ-менеджера Галицкого на 435 миллионов рублей, это произошло в рамках дела о разделе имущества с бывшей женой.

Также сообщалось, что в апреле суд арестовал имущество Чубайса и его помощников на 5,6 млрд рублей. Почему это произошло, читайте здесь на KP.RU.