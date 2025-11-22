Ричмонд
Sky: Стармер едва не упал на встрече с предпринимателями

Причиной произошедшего могла стать неровная поверхность.

Источник: Аргументы и факты

Британский премьер Кир Стармер оказался в неловкой ситуации перед началом саммита G20 в ЮАР: во время приветствия представителей деловых кругов он потерял равновесие и едва не упал. Инцидент попал в объективы журналистов и был освещён телеканалом Sky News.

По данным канала, причиной произошедшего могла стать неровная поверхность, на которой проходила встреча. Однако сам момент не повлиял на дальнейший график премьера и не вызвал серьёзных последствий.

Саммит стран «Группы двадцати» должен состояться 22−23 ноября в Йоханнесбурге, где лидеры намерены обсудить ключевые международные темы и экономическую повестку.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что собрал коллекцию видео с падениями и ляпами своего предшественника Джо Байдена.

