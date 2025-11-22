Монахи в Индии сказали, какие события ждут Россию в 2026 году

«Я в 2012-м году жил в буддийском монастыре в Индии. И мне монах рассказывал все, что будет впереди с нашей планетой, людьми, Россией. Я тогда уже знал, что будет происходить плохого. И этот монах особо обратил внимание на 2026 год. Это очень интересный год для России будет особенно. Поскольку наша страна влияет на всю планету, то и для всех людей. Наконец-то наступит равновесие. Инь и Янь уравновесятся. И все будет хорошо. Даже в светлую сторону пойдут мысли человеческие», — рассказал ученый.