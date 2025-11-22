Ричмонд
Монахи в Индии сказали, какие события ждут Россию в 2026 году

Буддийские монахи сделали предсказание о том, что ждет Россию в 2026 году. Особое внимание они обратили на дату 26 февраля.

Источник: Аргументы и факты

2026 год станет знаменательным для России, заявил монах из буддийского монастыря. Об этом aif.ru рассказал член Русского географического общества, гидронавт-исследователь СССР, океанолог Анатолий Таврический, который общался с индийским пророком..

«Я в 2012-м году жил в буддийском монастыре в Индии. И мне монах рассказывал все, что будет впереди с нашей планетой, людьми, Россией. Я тогда уже знал, что будет происходить плохого. И этот монах особо обратил внимание на 2026 год. Это очень интересный год для России будет особенно. Поскольку наша страна влияет на всю планету, то и для всех людей. Наконец-то наступит равновесие. Инь и Янь уравновесятся. И все будет хорошо. Даже в светлую сторону пойдут мысли человеческие», — рассказал ученый.

По словам Таврического, особым днем станет 26 февраля.

«26 февраля будут особые события. Скоро сами все увидите, недолго осталось», — добавил океанолог.

Ранее стало известно, что бразильский ясновидящий и футуролог Атос Саломе, которого зарубежные издания называют «живым Нострадамусом XXI века», сделал предсказание о будущем России на 2026 год. По его словам, «к марту 2026 года Украина будет раздроблена, а новые российские регионы будут признаны на международном уровне».