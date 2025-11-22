Более 10 человек пострадали в результате нападения медведя в Канаде

Медведь гризли напал на группу учителей и школьников в канадском районе Белла-Кула, где в результате пострадали 11 человек. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в Daily Record.
Сам инцидент произошел 20 ноября примерно в 700 километрах к северо-западу от Ванкувера. Группа учеников 4−5-х классов находилась на прогулке в лесу.
Тогда же на детей напал агрессивный медведь. Один из учителей принял на себя удар хищника, пытаясь защитить школьников.
По словам матери одного из раненых, ее сын был настолько близко к животному, что «почувствовал его шерсть». На данный момент двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Кроме того, еще двоих людей госпитализировали в критическом состоянии. На месте работают полиция и сотрудники службы охраны природы.
Медведь все еще на свободе, поэтому может быть предельно опасен. Из-за произошедшего отменили занятия в местной школе, уточнили в издании.
До этого медведь напал на жительницу японской префектуры Акита, которая отправилась в горы собирать грибы. Останки 79-летней женщины обнаружили утром 3 ноября.
Недавно в Японии также погиб известный рефери по реслингу Кацуми Сасазаки: его растерзал медведь.